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أوكرانيا تكافح لإعادة الكهرباء وسط موجة صقيع

الثلوج تغطي ساحة "ميدان" وسط العاصمة الأوكرانية كييف
17 ديسمبر 2022 22:56

تعمل أوكرانيا جاهدة، اليوم السبت، من أجل إعادة التيار الكهربائي والمياه بأسرع وقت في وقت تتساقط الثلوج وتدنت درجات الحرارة بشدة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الكهرباء عادت إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد الضربات الجوية على نظام توليد الكهرباء.

وأضاف زيلينسكي، في مقطع مصور "أعمال الإصلاح مستمرة دون انقطاع بعد هجوم أمس".

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف، إن إمدادات المياه عادت إلى المدينة.

وأكد المسؤول أن "75 بالمئة من سكان العاصمة لديهم تدفئة"، وأن العمل مستمر من أجل "تحقيق استقرار في وضع" الطاقة.

كما أعيدت الكهرباء إلى خاركيف (شرق)، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وفق حاكمها أوليغ سينيغوبوف.

في المقابل، "توقف الإمداد بالمياه والتدفئة" في كراماتورسك، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الشرقية بعد ظهر اليوم السبت.

وأكدت شركة "أوكرنرجو" الوطنية المشغلة للكهرباء التي اعتمدت التقنين الطارئ بعد الضربات الجوية، أنه رغم عمليات الإصلاح لا يزال العجز على صعيد الطاقة "كبيرا".

 

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