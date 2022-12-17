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روسيا: مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين خلال 24 ساعة

جنود من الجيش الأوكراني في منطقة دونتسك
17 ديسمبر 2022 21:48

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 135 جندياً أوكرانياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق عدة، إضافة إلى تدمير نقطة انتشار مؤقت لمن وصفتهم بـ "المرتزقة الأجانب" في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه نتيجة للأعمال القتالية "في اتجاه كوبيانسك، في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً وعربة قتالية مصفحة وأربع مركبات".

وأضافت أنه في اتجاه كراسني ليمان، "بلغت خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح 30 جندياً ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح بيان الوزارة أنه "في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية وتم صد العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال المجموعات المهاجمة، فتم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً وسبع سيارات.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أسفرت عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية عن مقتل ما يصل إلى 35 جندياً أوكرانياً وتدمير ناقلتي جند مدرعتين".

وأشار البيان إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو".

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