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قائد شرطة بولندا يكشف عن هدية أوكرانية انفجرت في مكتبه

مبنى القيادة العامة للشرطة البولندية في العاصمة وارسو
17 ديسمبر 2022 19:57

قال القائد العام للشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إن الانفجار الذي وقع في مكتبه الأسبوع الماضي نتج عن قاذفة قنابل يدوية.

وأخبر شيمشيك محطة "آر.إم.إف" الإذاعية الخاصة أنه تلقى اثنين من هذا السلاح هدية من أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البولندية ولا مكتب المدعي العام من قبل تقارير إعلامية كانت أفادت بأن الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في مقر الشرطة في العصمة البولندية وارسو، نجم عن قاذفة قنابل يدوية.

وأعلن ممثلو الادعاء أنهم يحققون في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن نقل شيمشيك إلى المستشفى.

وقال شيمشيك للمحطة الإذاعية "بينما كنت أحرك قاذفتي القنابل المستخدمتين، واللتين كانتا هديتين من الأوكرانيين، وقع انفجار".

ونقلت المحطة، عن مصدر من وفد بولندي زار أوكرانيا قوله إن شيمشيك تلقى القاذفتين من مسؤولين هناك كهدية خلال زيارته للشرطة وهيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون للوفد البولندي أن القاذفتين غير مذخرتين، وأخذهما الوفد إلى وارسو بالسيارة قبل تركهما في الغرفة الخلفية لمكتب شيمشيك، حسبما أفاد المصدر.

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