الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تقدم تبريراً لضرباتها الجوية على أوكرانيا

طائرة مسيرة تهاجم كييف
17 ديسمبر 2022 19:02

قدمت روسيا، اليوم السبت، تبريراً للضربات الجوية التي شنتها، أمس الجمعة، في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وأكد الجيش الروسي أن تلك الضربات حالت دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 ديسمبر مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعاً عسكرياً وصناعياً ومواقع أوكرانية للطاقة".

وأضاف المصدر نفسه "تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها".

وتابعت الوزارة "إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها".

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة، مضيفة أنها أدت إلى انقطاع المياه عن العاصمة كييف والتيار الكهربائي.

 

أخبار ذات صلة
قتلى في قصف على منطقة روسية
موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي تفاقم مشاكله الداخلية
المصدر: وكالات
قصف جوي
روسيا
كييف
آخر الأخبار
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
الرياضي
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
اليوم 17:48
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©