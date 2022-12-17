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روسيا تعلّق على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بحقها

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
17 ديسمبر 2022 18:37

علّقت روسيا، اليوم السبت، على الحزمة التاسعة من العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ، أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن الجولة الجديدة من العقوبات ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل التكتل الأوروبي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات. وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء، وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان "الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعا، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".

دخلت حزمة العقوبات التاسعة على روسيا، حيز التنفيذ أمس الجمعة بعدما نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوك وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين في روسيا.

ووفقا للعقوبات الجديدة، تُجمد أصول 141 شخصا و49 كياناً جديداً في الاتحاد الأوروبي.

ويحظر على كل الأفراد المدرجين في القائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد.

وكان قد تم من قبل، فرض عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كياناً على صلة بروسيا، ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه.

ووُسعت القيود على الصادرات لتقييد حصول الجيش الروسي على مواد كيميائية ومكونات تكنولوجيا معلومات، وإلكترونيات لتصنيع أسلحة، وفرض حظر كامل على تصدير محركات الطائرات المسيرة.

ومن المقرر أن تجمد أصول بنكين روسيين آخرين.

ومدد حظر استثماري على المشروعات في روسيا ليشمل قطاع التعدين مع وجود استثناءات محددة لمواد خام تعتبر حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وحظر البث التلفزيوني لأربع قنوات إعلامية روسية أخرى، هي "إن تي في/إن تي في مير" و"روسيا1" و"بيرفي قنال" و"رين تي في".

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المصدر: وكالات
ماريا زاخاروفا
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روسيا
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