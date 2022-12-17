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أوكرانيا تعلن خسائر بشرية ضخمة لروسيا وتدمير آلاف الآليات

دبابة مدمرة جراء المعارك في منطقة خاركيف
17 ديسمبر 2022 17:52

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، خسائر بشرية ضخمة قالت إن الجيش الروسي تكبدها منذ الأزمة الحالية، إضافة إلى تدمير آلاف الآليات والعربات العسكرية.

وقالت كييف، إن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، حوالي 97 ألفاً و690 جندياً روسياً، من بينهم 420 جندياً، أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم السبت.

وقال البيان، إنه «حتى 17 ديسمبر 2022، دمرت القوات الأوكرانية 2985 دبابة روسية و5958 عربة قتال مدرعة و1947 منظومة مدفعية و410 منظومات صواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس)، و211 منظومة دفاعية جوية».

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و1648 طائرة مسيرة و174 من وحدات المعدات الخاصة، كما تم إسقاط 653 صاروخ كروز. ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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المصدر: د ب أ
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