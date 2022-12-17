الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 3 مدنيين بقصف أوكراني على لوجانسك

آثار قصف في أوكرانيا
17 ديسمبر 2022 17:37

ذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة مدنيين قُتلوا في قصف بصواريخ أوكرانية على بلدة «شاستيا» الخاضعة لسيطرة روسيا في إقليم لوجانسك.

وفي منشور على تطبيق «تلغرام»، قال مسؤولون محليون في لوجانسك، إن صواريخ «هيمارس» أميركية الصنع تسببت في مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين ودمرت أربعة منازل.

كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن خدمات الطوارئ، أمس الجمعة، أن قصفا أوكرانيا على قرية في منطقة لوجانسكأسفر عن مقتل 11 على الأقل وتسبب في فقد 20.

أخبار ذات صلة
قتلى في قصف على منطقة روسية
أوكرانيا تكافح لإعادة الكهرباء وسط موجة صقيع
المصدر: وكالات
أوكرانيا
لوجانسك
لوغانسك
قصف
آخر الأخبار
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
الرياضي
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
اليوم 17:48
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©