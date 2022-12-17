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بوتين يطلب مقترحات من قادة الجيش بشأن أوكرانيا

بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الجيش الروسي
17 ديسمبر 2022 17:16

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين سعى للحصول على مقترحات من قادة القوات المسلحة بشأن الطريقة التي يعتقدون أن العملية الخاصة في أوكرانيا ينبغي أن تستمر بها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى مقر العمليات العسكرية.

وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة الروسية، ترأس بوتين اجتماعاً حضره 12 شخصاً تقريباً، وجلس على جانبيه وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

ثم ظهر بوتين في اجتماع آخر في مقر قوة المهام المشتركة، حيث دعا القادة العسكريين إلى تقديم مقترحات.

وقال بوتين: «سنستمع إلى القادة بخصوص كافة اتجاهات العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى المتوسط».

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء بأن بوتين أمضى أمس الجمعة بأكمله في مقر قوة المهام المشتركة.

ولم ترد تقارير عن تفاصيل أخرى عن زيارة بوتين أو موقع المقر.

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المصدر: وكالات
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