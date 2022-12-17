الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد
17 ديسمبر 2022 16:59

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، في تونس وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد.

وحث الرئيس قيس سعيد التونسيين على الإدلاء بأصواتهم، فيما وصفه باليوم التاريخي.

تأتي هذه الانتخابات بعد مرور 12 عاماً على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضر محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أشعل فتيل انتفاضة شعبية وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

كان سعيد انتخب رئيساً في 2019. وجمد البرلمان في يوليو 2021.

  • الرئيس قيس سعيد يدلي بصوته
    الرئيس قيس سعيد يدلي بصوته

 

وقال فوزي عياري متفائلاً، بعد أن أدلى بصوته: «هذه الانتخابات فرصة لإصلاح الوضع السيئ الذي خلفه الآخرون خلال السنوات الماضية».

وفي مركز اقتراع آخر، قال مسن، ذكر أن اسمه حبيب، إنه صوت لأنه يرفض دعوات المقاطعة. وأضاف «لقد صوّتُّ رفضاً لدعوات المقاطعة».

يتنافس 1058 مرشحاً، منهم 120 امرأة، على 161 مقعداً في البرلمان.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

أخبار ذات صلة
التونسيون يترقبون برلماناً جديداً بلا «إخوان»
بدء فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في تونس
المصدر: رويترز
تونس
انتخابات برلمانية
قيس سعيد
آخر الأخبار
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
الرياضي
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
اليوم 17:48
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©