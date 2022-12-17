الأحد 18 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تحث زعيم كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات

أميركا تحث زعيم كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات
17 ديسمبر 2022 13:35

حث البيت الأبيض كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار، في أعقاب مزاعم  بأنه اختبر بنجاح "محركا يعمل بالوقود  الصلب عالي الدفع" للصواريخ.

وفي إفادة صحفية أمس الجمعة، ذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يواصل المضي قدما في تطوير القدرات العسكرية، التي تفرض تهديدا على المنطقة، وعلى شبه الجزيرة وعلى حلفائنا وشركائنا ومصالح الأمن القومي الأميركية"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضاف أنه لهذا السبب ستستمر الولايات المتحدة  في العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية والمحافظة على وجود قواتها وإجراء تدريباتها في شبه الجزيرة وفي المنطقة.

وتابع أنه لهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على تحسين قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بها  داخل وخارج شبه الجزيرة الكورية.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً غير محدد
سول وواشنطن تتعهدان بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية

وأكد مجددا عرض الولايات المتحدة للجلوس، بدون شروط مسبقة مع كوريا الشمالية، كما حث كيم على قبول هذا العرض لمحاولة إيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدما نحو إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

 وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد ذكرت أمس الجمعة أن بيونج يانج أجرت اختبارا على محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية.

ووفقا لبيان باللغة الإنجليزية نشرته أمس الجمعة وكالة الأنباء المركزية الرسمية جرى الاختبار أمس الأول الخميس تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

المصدر: د ب أ
أميركا
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
الرياضي
«قوت» بطلة كأس منصور بن زايد في الشارقة
اليوم 17:48
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده
اليوم 17:12
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
عربي ودولي
مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
اليوم 17:10
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
الرياضي
«الشاهينية» تتألق بمنافسات الإيذاع في المرموم
اليوم 17:01
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
عربي ودولي
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©