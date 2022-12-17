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بريطانيا تحذر من موجة برد وجليد

بريطانيا تحذر من موجة برد وجليد
17 ديسمبر 2022 09:48

 أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا يوم الجمعة، تحذيرات من البرد القارس والجليد والظروف الثلجية في مطلع الأسبوع قبل أن تجتاح العواصف الثلجية شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية ( بي إيه ميديا ) إن المكتب أصدر تحذيرات من الجليد في معظم أنحاء اسكتلندا ونورث ويست وويلز اليوم السبت، مع امتداد هذا الطقس إلى ثلوج في الشمال وجليد في معظم إنجلترا الأحد.

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كما أصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تحذيرا من المستوى الثالث من الطقس البارد في جميع أنحاء إنجلترا حتى منتصف ليل الأحد، وحذرت من أن هذه الموجة قد "تزيد من المخاطر الصحية على المرضى المعرضين للخطر وتعطل تقديم الخدمات".

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة قد ترتفع مؤقتا يوم الأحد لكن هذا سيجلب رياحا قوية تؤدي إلى تساقط الثلوج والعواصف الثلجية والجليد والأمطار المتجمدة مما يشكل ظروفا خطرة على الطرق.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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