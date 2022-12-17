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مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية

مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
17 ديسمبر 2022 09:24

لقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم في أسوأ فيضانات تجتاح كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ سنوات، وذلك وفق تقديرات مسؤولين في الأمم المتحدة نقلا عن السلطات الجمعة.
وغرقت طرق رئيسية بالمياه لساعات في كينشاسا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة طوال ليل الثلاثاء، كما انهار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اعتبارا من 16 ديسمبر أعلنت السلطات الكونغولية مصرع 169 شخصا على الأقل وجرح نحو 30 تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة، كما دمرت المياه 280 منزلا".
ولم تعلن الحكومة عن زيادة في أعداد الضحايا منذ أن أبلغ مكتب رئيس الوزراء عن حصيلة مؤقتة تبلغ 120 قتيلا الثلاثاء.
وبحسب الأمم المتحدة كانت منطقتا مونت نغافولا ونغاليما في غرب العاصمة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، حيث تأثر بها أكثر من 38 ألف شخص.
وأعلنت السلطات الأربعاء حدادا وطنيا في البلاد لمدة ثلاثة أيام.
وتقع مدينة كينشاسا على نهر الكونغو، وقد شهدت تدفقا هائلا للسكان في السنوات الأخيرة، ما أدى الى انتشار الأكواخ على منحدرات معرضة للفيضانات، إضافة الى معاناة المدينة من عدم كفاية شبكة الصرف الصحي.

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