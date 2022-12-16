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مقتل جنديين من الأمم المتحدة بهجوم في مالي

دورية لقوات حفظ السلام في مالي
17 ديسمبر 2022 00:21

قتل شرطيان من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، أحدهما امرأة، الجمعة، في هجوم على دوريتهما في مدينة تمبكتو (شمال)، وفق ما أفادت البعثة عبر موقع تويتر.

وقال القاسم وان قائد البعثة في تغريدة على تويتر "صدمت بشدة لقيام مسلح مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو بقتل اثنين من شرطيينا أحدهما امرأة فيما كانا يقومان بدورية".

وأضاف وان "أستنكر هذا العمل الشنيع وأتمنى الشفاء العاجل لجنود حفظ السلام الأربعة الآخرين المصابين".

ولفتت البعثة الى أن جروح أحدهم المصابين بالغة.

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