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قيس سعيد: تونس ترفض الانحياز إلى تحالف ضد آخر

الرئيس التونسي خلال مشاركته في القمة الأميركية الأفريقية
17 ديسمبر 2022 00:38

تونس (الاتحاد)

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسة المحاور.
وأضاف سعيد، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» على هامش مشاركته في القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن، أن «العولمة تدمر نفسها بنفسها ونحن لا نريد أن نكون من ضحاياها».
وأضاف: «نحن عندما نسافر إلى الخارج، نصر باستمرار على مبدأ سيادة الشعب»، مشدداً على أن المسائل التونسية تتصدر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية، حسب تعبيره.
ولاحظ الرئيس سعيد أن «إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر». وشدد في هذا الصدد قائلاً: «لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا». وتابع أن «الحلول المقترحة من الجهات الخارجية يجب، أن تأخذ قبل كل شيء، بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس». وأكد سعيد أن «قرارات تونس قرارات سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة».

قيس سعيد
تونس
الرئيس التونسي
القمة الأميركية-الأفريقية
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