الأمم المتحدة: ثلث سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

الخرطوم (الاتحاد)

قالت منسِّقةُ الشؤون الإنسانية في السودان إنّ ثلثَ السكّان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعيةً إلى تقديم دعم ماليّ بقيمة مليار و700 مليون دولار أميركيّ بشكل عاجل لسدّ الاحتياجاتِ العاجلة.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن خطة الاستجابة الإنسانية في السودان للعام المقبل ستركز على تلبية الاحتياجات الأشد إلحاحاً لأكثر من 12 مليون شخص يعانون من الفقر المطلق.

وأضافت: «15 مليون سوداني أي ما يعادل ثلث سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات إنسانية بزيادة 1.5 مليون هذا العام وهو الرقم الأعلى خلال الأعوام العشرة الأخيرة».

وحسب منظمة العون الإنساني فإن أسباباً عدة أدت لذلك منها التحولات السياسية والاقتصادية والأوضاع الأمنية والأخطار الطبيعية، واستمرار تفشي الأمراض، إضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلع أخرى. وأوضح مفوض عام العون الإنساني، نجم الدين موسي عبد الكريم «حسب اتفاق جوبا للسلام ولتغطية جوانب مهمة كانت هناك حاجة لأموال للأغراض الإنسانية والخطط الاستراتيجية، في هذه الناحية تأثرت بالصعوبات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتغيير المستمر منذ 2018».