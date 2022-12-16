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العاهل الأردني: لن نقبل التطاول أو الاعتداء على أجهزتنا الأمنية

العاهل الأردني: لن نقبل التطاول أو الاعتداء على أجهزتنا الأمنية
17 ديسمبر 2022 00:39

عمّان (الاتحاد)

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شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، على عدم قبوله التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة.
جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء بالضابط عبد الرزاق الدلابيح الذي قتُل مساء أمس الأول، برصاصة مخربين خلال احتجاجات في محافظة معان جنوب البلاد، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وحسب البيان ذاته، أكد الملك أنه «سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين».
وأكد أن «الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك».
وتابع: «لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».
وأضاف: «لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين».
وأشار الملك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون.
وأردف أن «مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون». وقُتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح، برصاصة أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها «مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون» في معان، وأصيب ضابط وضابط صف آخران، وفق ما أعلنته مديرية الأمن العام.

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