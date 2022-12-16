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الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات بشأن مكافحة تغير المناخ

أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع أمام مقره في بروكسل
16 ديسمبر 2022 23:53

انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، مفاوضات للاتفاق على إصلاحات حاسمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.

يجتمع مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على إصلاح النظام الأوروبي لتداول الانبعاثات، وإنشاء صندوق لدعم المستهلكين، في ظل انتقال التكتل من الوقود الكربوني إلى الطاقة المتجددة.

كان نظام تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي قد أنشئ في عام 2005، وتم توسيعه مؤخراً، بما يجعل القطاعات الأكثر تلوثاً كصناعة الطاقة ومنشآتها، تشتري تراخيص لانبعاثات الكربون التي تتسبب فيها.

وتتعلق الحوافز بخفض أو تجنب انبعاثات الغاز الضارة بالمناخ، غير أنه يجب خفض الكميات المتاحة بشكل أسرع مما كان مخططاً له.

كما سيتم التخلص تدريجياً من بدلات الشركات المجانية للانبعاثات. وسيتم أيضاً تمديد النظام ليشمل تدفئة المباني والنقل، في خطوة تعتبر خلافية، إذ يتخوف منتقدون من ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين.

يتعلق موضوع المفاوضات الآخر بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالمناخ، يهدف إلى استيعاب نفقات إضافية للمستهلكين جراء عملية التحول في مجال الطاقة، كارتفاع تكاليف التدفئة.

يهدف الصندوق إلى دعم الأسر وتمويل الاستثمارات، على سبيل المثال، في مجال إنشاء أبنية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. غير أن هناك خلافاً بشأن حجم هذا الصندوق.

وتعد المفاوضات جزءاً من مفاوضات أوروبية أوسع تُعقد بشأن مجموعة من التشريعات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، ويطلق عليها حزمة "مناسب لـ55"، لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990. ومن غير المتوقع التوصل لاتفاق حتى مساء الأحد المقبل على أقرب تقدير.

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المصدر: وكالات
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التغير المناخي
تغير المناخ
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