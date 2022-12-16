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هزة أرضية قوية في العاصمة الأفغانية

زلزال
16 ديسمبر 2022 23:48

قال شهود إنهم شعروا بهزة أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول، مساء اليوم الجمعة، إلا أن سببها لم يتضح على الفور.

وتقع أفغانستان في منطقة معرضة للزلازل، وتسبب زلزال قوي وقع في شرق البلاد في مقتل المئات في يونيو الماضي.

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المصدر: رويترز
زلزال
هزة أرضية
كابول
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