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انفجار سيارة ملغومة في تركيا

انفجار سيارة ملغومة في تركيا
17 ديسمبر 2022 00:38

ديار بكر (وكالات) 

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور حافلة صغيرة للشرطة على طريق سريع في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد أمس، مما ألحق أضراراً بالحافلة ونُقل تسعة كانوا على متنها إلى المستشفى.
وأضاف صويلو أنه تم اعتقال 5 أشخاص يُعتقد أنهم ضالعون في انفجار السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق. واتهم «المنظمة الإرهابية» بشن الهجوم، وهو وصف يشير عادة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.
وذكرت مصادر أمنية وتقارير إعلامية في وقت سابق أن ثمانية من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار، لكن صويلو قال للصحفيين إنه «لم يحدث شيء» للتسعة، ومن بينهم مدني، مضيفاً أنهم خرجوا جميعاً من المستشفى الذي نُقلوا إليه لإجراء فحوص في إجراء احترازي.
وتابع قائلاً إن جانياً اعترف بمسؤوليته عن الهجوم كان له شقيق في حزب العمال الكردستاني وقامت قوات الأمن بقتله في عام 2004.
وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. 
وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

تركيا
سيارة ملغومة
سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي
ديار بكر
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