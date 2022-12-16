مقتل 88 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال

دينا محمود (مقديشو، لندن)

أعلن الصومال أمس، مقتل 88 مسلحاً ينتمون إلى حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية أمنية جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الرحمن العدالة القول في مؤتمر صحفي: إن العملية أسفرت عن مقتل 88 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمنطقة «جهي» بإقليم شبيلي السفلى.

وأوضح العدالة أن قوات الجيش الوطني الصومالي نفذت العملية بمنطقة «جهي» بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مبيناً أن العملية أسفرت عن قتل 88 إرهابياً بينهم قيادات.

وأعرب عن امتنانه لـ«السكان المحليين والأصدقاء الدوليين» الذين أسهموا في العمليات الناجحة للقضاء على الإرهاب. وشهدت المواجهة بين قوات الأمن الصومالية ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، تحولاً نوعياً، خلال الشهور القليلة الماضية، بعدما ألقت عدد من عشائر البلاد بثقلها في المعركة، على نحو غير مسبوق.

فدخول مسلحي العشائر على خط المواجهة، قاد إلى تحقيق مكاسب واسعة على الأرض، خلال الشهور التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أُجريت في الصومال، في مايو الماضي.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تحارب فيها العشائر، الإرهابيين المتشددين في الصومال، فإن اللافت أن المسلحين العشائريين، يحظون الآن بدعم عسكري غير مسبوق، يشجع الكثير من الصوماليين المتضررين من اعتداءات «الشباب» وجرائمها، على المشاركة في القتال ضدها كذلك.

ودفعت هذه المكاسب الميدانية، الأدميرال بحري ميلتون ساندس، المسؤول عن قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي في أفريقيا، إلى الإعراب عن تفاؤله، قائلاً إن الصومال «بات يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق، تُدمج في إطارها العشائر على نحو لم يحدث من قبل».

ويقول خبراء إن ما يمكن اعتباره انتفاضة عشائرية ضد الإرهابيين في الصومال، تعود في جانب منها إلى جهود سارع الرئيس حسن شيخ محمود، إلى بذلها منذ توليه السلطة قبل 7 شهور، لإعادة مد الجسور مع العشائر، التي تتسم تقليديا بالقوة، وتشكل مصدراً للأمن والأمان الاجتماعي.

في الوقت نفسه، قلّل مسؤولون صوماليون، من مخاوف بعض المحللين الغربيين من إمكانية أن يؤدي الدعم الحكومي لمسلحي العشائر، إلى تحويلها إلى خطر من نوع آخر على الأمن، وذلك إذا قررت السعي لتحقيق أجنداتها الخاصة، وعدم الاكتراث بمصالح الصوماليين.