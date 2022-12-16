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اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية «غير مسبوقة»

اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية «غير مسبوقة»
17 ديسمبر 2022 00:38

طوكيو (وكالات)

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كشفت اليابان، أمس، عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية.
وحقق مجلس الوزراء الياباني إنجازاً ضخماً في إطار الجهود المبذولة لتحديث استراتيجيته الدفاعية، حيث وافق على 3 وثائق رئيسة تعيد تصوير الكيفية التي ينبغي أن تكون بها اليابان قادرة على الدفاع عن نفسها، وتقدم خطة للدفع من أجل بعض التغييرات الكبرى.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الوثائق تغطي التدابير الدفاعية والاستراتيجيات الأمنية الأوسع نطاقاً، وتحدد استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، سياسة جديدة من شأنها أن تمنح اليابان القدرة على شن ضربات مضادة، ولكن فقط في ظل ظروف محددة.
وتقتصر الضربات المضادة على الدفاع عن النفس ولن تكون وقائية أبداً. ويجب ألا توجه إلا ضد الأهداف العسكرية، وأن تستخدم الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد التهديد.

اليابان
الحكومة اليابانية
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