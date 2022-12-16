قصف روسي يستهدف البنى التحتية للطاقة الأوكرانية

كييف (وكالات)

تعرضت أوكرانيا، أمس، لضربات روسية جديدة مكثفة ما أدى إلى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد حيث تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا استهدفت أراضيها بأكثر من 60 صاروخاً، في أحدث هجوم.

ونقلت صحيفة «ذا كييف اندبندنت» المحلية عن يوري إحنات، متحدث القوات الجوية الأوكرانية قوله إن «روسيا استهدفت أراضينا بأكثر من 60 صاروخا، في أحدث هجوم أمس».

وأضاف إحنات أن «الهجوم الروسي الأخير استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد».

وقتل شخصان وجرح خمسة آخرون نتيجة سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كريفي ريغ بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو.

وقال وزير الطاقة غيرمان غالوشتشنكو أمس «موجة جديدة مكثفة من القصف الروسي تستهدف البنى التحتية للطاقة ومنشآت سبق أن تضررت في شرق وجنوب البلاد».

وسمعت صفارات الإنذار للمضادات الجوية في كل أنحاء الأراضي الأوكرانية ودعت السلطات السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام» «بسبب الأضرار التي أُلحقت بمنشآت الطاقة ثمة انقطاعات في إمدادات المياه في كل أحياء العاصمة».

وأضاف كليتشكو أن انفجارات وقعت في العديد من مناطق العاصمة وطلب من الأهالي عدم مغادرة الملاجئ، وسط استمرار الضربات.

من جهته، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروس، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره وحليفه ألكسندر لوكاشنكو، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي.

وقال المكتب أمس إن الرئيسين سيجريان محادثات في قصر الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك أثناء زيارة عمل يقوم بها بوتين. وستشمل المحادثات الثنائية حول التكامل «الروسي البيلاروسي» إذ أبرم البلدان اتفاقات تعاون عدة في المجالين الاقتصادي والعسكري.