أوكرانيا تشكر ألمانيا على توفير منظومات دفاع جوي

شكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف نظيرته الألمانية كريستينه لامبرشت على تقديم بلادها منظومات صواريخ الدفاع الجوي إلى الجيش الأوكراني.
وكتب الوزير، على موقع تويتر اليوم الجمعة «بغض النظر عن عدد الصواريخ التي يطلقها الروس، فلن يخيفوننا ولن نخاف». وأضاف الوزير أنه بفضل لامبرشت اكتسب الجيش الأوكراني قدرات دفاع صاروخي جديدة ويعرف الآن كيفية حماية السماء.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل أيام تسليم المزيد من صواريخ نظام الدفاع الجوي «إيريس تي» إلى أوكرانيا.
غذت كلمات زيسنيكوف، التي تضمنت صورة للصواريخ، التكهنات بأن برلين ربما أمدت أوكرانيا بالفعل بأكثر من نظام دفاع جوي.
وبحسب المعلومات الواردة من كييف، فقد تم اعتراض 60 صاروخاً من أصل 76 أطلقت اليوم الجمعة.