زيلينسكي يسعى لبث رسالة قبل نهائي مونديال 2022

زيلينسكي يلقي كلمة أمام مؤتمر باريس لإعادة إعمار أوكرانيا (أرشيفية)
16 ديسمبر 2022 23:15
قالت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح له ببث رسالة سلام قبل مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.
وذكر تقرير الشبكة أن زيلينكسي يريد الظهور عبر رابط فيديو قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل بالدوحة في مباراة من المتوقع أن يشاهدها مئات الملايين حول العالم.
ولم يرد الفيفا على طلبات متكررة للتعليق، لكن من غير المرجح أن يستجيب الاتحاد الدولي لطلب زيلينسكي نظراً لقواعد الفيفا المناهضة للرسائل السياسية في كرة القدم.
ومنذ بداية الأزمة الحالية، سمح للرئيس الأوكراني بإلقاء كلمات، عن بعد عبر تقنية الفيديو، أمام العديد من المحافل والمنظمات الدولية والمؤتمرات بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.