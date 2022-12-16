خبراء يؤكدون أهمية الإبل ومنتجاتها الغذائية في الاقتصاد
خلال فعاليات الندوة
16 ديسمبر 2022 22:04
أكد اقتصاديون ومتخصصون في قطاع الثروة الحيوانية أهمية اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية خلال ندوة ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
حملت الندوة، التي نظمها نادي الإبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، عنوان "اقتصاديات الإبل ومنتجاتها الغذائية"، وأدارها أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالله بن محمد الرزين.
وأوضح أستاذ اقتصاديات الإنتاج وإدارة المنشآت في جامعة الملك سعود، الدكتور خالد بن نهار الرويس أن "المملكة تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر دولة مالكة للإبل بعد الصومال والسودان، بوجود نحو 1.8 مليون من الإبل".
وأضاف أن "اقتصاديات الإنتاج تهدف إلى الوصول للاكتفاء في استخدام عناصر الإنتاج المرتبطة بالإبل، ومساعدة المربين في تحقيق أهدافهم بالحصول على أقصى الأرباح الممكنة".
من جهتها، أشارت أستاذة التغذية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة أماني بنت عليوي الرشيدي إلى "دراسات علمية، لا تزال في بداياتها، حول الآثار الوقائية لحليب الإبل الطازج، في تحسين الحالة العصبية لأطفال التوحد، وفي علاج بعض الالتهابات والسيطرة على مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، والمضاعفات المرتبطة بذلك، وفي تغذية الأطفال".
وأكدت الرشيدي أن "حليب الإبل غني بالفيتامينات والمعادن وخاصة الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز والحديد والصوديوم. كما أن ألبان الإبل غنية بالزنك والسلينيوم التي تعد من مضادات الأكسدة والتي لها دور كبير في معالجة السرطان"، بحسب ما نقلت عنها الوكالة.
وشددت على الحاجة إلى أنشطة بحثية واسعة لتحديد السمات التركيبية والهيكلية لحليب الإبل وكذلك زيادة إنتاج حليب الإبل مقارنة بحليب الأبقار، ودعم صناعة الإبل بجهود بحثية كبيرة بقيادة المؤسسات الأكاديمية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحليب الإبل ومنتجات الألبان.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلام" البيطرية المهندس صالح عبدالعزيز التويجري النظر إلى "تطور الخدمات البيطرية التي تقدمها العيادات البيطرية في المملكة، ومساهمتها في تقدم الجانب الوقائي والعلاجي للثروة الحيوانية".
واستعرض التويجري، خلال حديثه، عددًا من الخدمات المتقدمة التي تقدمها العيادات البيطرية، من مراكز أبحاث التغذية وتحليل غذائي ومعامل مركزية متطورة، وأبحاث نوعية حول تصميم المركّبات الغذائية وإيجاد البدائل الغذائية وتقليل التكاليف الاستثمارية لأصحاب الماشية ورفع العائد.
تشهد فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشاركات خليجية عربية وعالمية وحقق أرقاماً قياسية.