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تحذيرات من مجاعة تهدد عشرات الملايين في أفريقيا

نازحة وأطفالها يتضورون جوعا
16 ديسمبر 2022 20:58

حذرت الأمم المتحدة ودبلوماسيون وعمال إغاثة، اليوم الجمعة، من أن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء في غرب ووسط أفريقيا من المتوقع أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونا بحلول منتصف 2023.

ووفقا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 35 مليون شخص، أي نحو ثمانية بالمئة ممن شملهم التقييم، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" في أنحاء المنطقة.

وتضرر كثير من الدول بسبب تضافر عوامل الصراع والتغير المناخي وارتفاع الأسعار. وتشهد كل من تشاد ونيجيريا موسم فيضانات سيئا للغاية هذا العام.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الدول ذات المستويات الأعلى من الجوع هي مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا. وتخوض الدول الثلاثة معركة ضد حركات إرهابية أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص.

وقالت الوكالة إنه في بعض المناطق بشمال بوركينا فاسو، يعاني 20 بالمئة من السكان من سوء التغذية.

وقال فيدريكو دوينرت المستشار الإقليمي في برنامج الأغذية العالمي "جزء كبير من المناطق، التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، هي أماكن تشهد تدهورا في الوضع الأمني، وخصوصا منذ العام الماضي، وكان لهذا أثره على عمل السوق وأرزاق الناس وقدرتهم على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية".

من جانبهم، يقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إنسانية إن السكان في أفريقيا من شرقها إلى غربها يمرون بأزمة غذاء هي الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ القارة.

ويضيفون أن الصراعات والتغير المناخي هي الأسباب طويلة المدى، بينما تفاقم الموقف بفعل أعباء الديون الثقيلة بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والأزمة في أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
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أفريقيا
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