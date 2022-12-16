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الرئيس الصيني يدعو إلى حماية التنوع البيولوجي

الرئيس الصيني يلقي كلمة بالفيديو أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15)
16 ديسمبر 2022 20:31

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، إلى توافق جماعي في الرؤى بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي العالمي.

جاءت الدعوة في كلمة ألقاها عبر اتصال مرئي بتقنية الفيديو أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في مدينة مونتريال بكندا.

وقال شي إن النظام البيئي الصحي أمر لا غنى عنه لرفاهية الحضارة.

وأضاف أنه "يتعين علينا دفع العملية العالمية لحماية التنوع البيولوجي إلى الأمام، وتحويل الطموحات إلى أفعال، ودعم البلدان النامية في بناء القدرات، وتنسيق الجهود للتعامل مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات العالمية الأخرى".

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق ويتعين تحديد أهداف ومسارات حماية التنوع البيولوجي.

وتستضيف مدينة مونتريال، وزراء البيئة من مختلف دول العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب15) حيث بدأت المرحلة الأخيرة من المحادثات أمس الخميس.

وما زال يتعيّن تجاوز انقسامات عميقة منها مسألة المبالغ التي سيتعيّن على البلدان المتطورة دفعها للدول النامية لمساعدتها على إنقاذ الأنظمة البيئية، وإن كان ينبغي تأسيس صندوق جديد مكرّس لهذا الغرض.

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المصدر: وكالات
شي جين بينج
شي جين بينغ
التنوع البيولوجي
البيئة
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