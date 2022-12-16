ملك الأردن يتعهد بمحاسبة قتلة ضابط شرطة خلال اعتداء
قوات أمن الأردن تنشر سيارات مدرعة لمواجهة المخربين
16 ديسمبر 2022 20:00
دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي أدى إلى مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان في جنوب الأردن خلال التعامل مع أعمال شغب.
ونقل بيان، صادر عن الديوان الملكي، عن الملك قوله، خلال تقديمه واجب العزاء إلى أسرة وعشيرة الضابط القتيل "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".
وأضاف الملك عبد الله الثاني "لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين" و"سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين".
وأكد الملك أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك" وأن "مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون".
وأشار إلى "الحق في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون".
وقُتل نائب مدير شرطة محافظة معان في جنوب الأردن خلال التعامل مع "أعمال شغب" تشهدها المنطقة منذ أيام، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الجمعة.
وقالت المديرية في بيان "استشهد نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب".
وأضافت أن أعمال الشغب تلك "كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).
وأكدت أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب". كما حذرت "سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".
ولاحقا الجمعة، أعلنت "إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أثناء التعامل مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في منطقة الحسينية بمحافظة معان". وأشارت إلى أنه جرى إسعافهما وهما قيد العلاج.