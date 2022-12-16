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بوتين يبحث قضايا الطاقة وأزمة أوكرانيا مع مودي

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي (أرشيفية)
16 ديسمبر 2022 19:15

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجريا مباحثات هاتفية بشأن قضايا التعاون السياسي والاقتصادي.

وأضاف الكرملين، فى بيان، أن المحادثات تركزت، على وجه الخصوص، حول الاستثمارات المتبادلة والشراكة الاستراتيجية في مجالات مثل الطاقة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية.

وذكر بيان الرئاسة الروسية أنه تم أيضاً بحث الأزمة الحالية في أوكرانيا وتداعياتها.

وأكد البيان أنه "بناء على طلب من ناريندرا مودي، عرض فلاديمير بوتين بإيجاز تقييماته، التي ترتكز على المبادئ الرئيسية للخط السياسي لروسيا تجاه أوكرانيا".

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المصدر: د ب أ
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ناريندرا مودي
الأزمة الأوكرانية
الطاقة
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