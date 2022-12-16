السبت 17 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

10 قتلى جراء حريق قرب مدينة ليون في فرنسا

آثار الحريق على العمارة
16 ديسمبر 2022 18:45

أدى حريق اندلع ليل الخميس الجمعة في مبنى قرب مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة في حال حرجة، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الجمعة.

والحريق من الأسوأ من حيث عدد الضحايا، بين كوارث الحرائق التي طالت مبان سكنية في السنوات الماضية.

وقال جيرالد درامانان وزير الداخلية للصحفيين، في العاصمة باريس قبل التوجه إلى مكان الكارثة، إن عشرة أشخاص قضوا بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و15 سنة.

وأضاف "لا نعرف سبب الحريق وستتمكن التحقيقات من كشف ملابساته"، مؤكدا أنه ناقش المستجدات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكدت السلطات المحلية إخماد الحريق الذي اندلع بعيد الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي في مبنى مؤلّف من سبع طبقات في بلدة "فو-ان-فيلان" بالضواحي الشمالية لمدينة ليون.

وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن الحريق بدأ في الطابق الأرضي قبل أن ينتشر في المبنى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود آخرين قولهم إن امرأة ألقت بطفلها للحشود التي كانت حول البناية وتمكنوا فعلا من التقاطه وقفزت بعد ذلك من النافذة هربا من ألسنة اللهب والدخان لكنها توفيت بعد سقوطها.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقا لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وقال إنه ليس بوسعه استبعاد أي فرضية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعد يارة موقع الحريق اليوم الجمعة، إن الشارع الذي تقع فيه البناية شهد اتجارا في المخدرات بما في ذلك البناية نفسها التي اندلع فيها الحريق. وأضاف أن الشرطة اعتقلت تجار مخدرات في ذلك المبنى خلال الليل.

وتابع قائلا "توجد عدة تقارير تفيد بتجارة المخدرات ولكن من المبكر جدا القفز إلى الاستنتاجات".

أخبار ذات صلة
بانيي يعاود الغناء بعد علاجه من السرطان
السيناريو الإسباني حلم الأرجنتين
المصدر: وكالات
فرنسا
حريق
ليون
آخر الأخبار
زلزال متوسط القوة يضرب جنوب تكساس
عربي ودولي
زلزال متوسط القوة يضرب جنوب تكساس
اليوم 09:34
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
عربي ودولي
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
اليوم 09:27
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
اليوم 09:24
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
الإمارات
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
اليوم 00:39
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا
اليوم 00:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©