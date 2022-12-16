10 قتلى جراء حريق قرب مدينة ليون في فرنسا

أدى حريق اندلع ليل الخميس الجمعة في مبنى قرب مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة في حال حرجة، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الجمعة.
والحريق من الأسوأ من حيث عدد الضحايا، بين كوارث الحرائق التي طالت مبان سكنية في السنوات الماضية.
وقال جيرالد درامانان وزير الداخلية للصحفيين، في العاصمة باريس قبل التوجه إلى مكان الكارثة، إن عشرة أشخاص قضوا بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و15 سنة.
وأضاف "لا نعرف سبب الحريق وستتمكن التحقيقات من كشف ملابساته"، مؤكدا أنه ناقش المستجدات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكدت السلطات المحلية إخماد الحريق الذي اندلع بعيد الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي في مبنى مؤلّف من سبع طبقات في بلدة "فو-ان-فيلان" بالضواحي الشمالية لمدينة ليون.
وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن الحريق بدأ في الطابق الأرضي قبل أن ينتشر في المبنى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود آخرين قولهم إن امرأة ألقت بطفلها للحشود التي كانت حول البناية وتمكنوا فعلا من التقاطه وقفزت بعد ذلك من النافذة هربا من ألسنة اللهب والدخان لكنها توفيت بعد سقوطها.
وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقا لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وقال إنه ليس بوسعه استبعاد أي فرضية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعد يارة موقع الحريق اليوم الجمعة، إن الشارع الذي تقع فيه البناية شهد اتجارا في المخدرات بما في ذلك البناية نفسها التي اندلع فيها الحريق. وأضاف أن الشرطة اعتقلت تجار مخدرات في ذلك المبنى خلال الليل.
وتابع قائلا "توجد عدة تقارير تفيد بتجارة المخدرات ولكن من المبكر جدا القفز إلى الاستنتاجات".