السبت 17 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"

ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
16 ديسمبر 2022 17:19

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن التحقيقات مستمرة لمحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عنصر إيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان.

وقُتل عنصر إيرلندي (23 عاماً) من قوّة اليونيفيل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة "العاقبية"، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.

يحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الإيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا.

والتقى ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزف عون، صباح اليوم الجمعة، القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو في مقره في مدينة الناقورة في جنوب لبنان.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، إثر اللقاء، إن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً (...) ومن تثبت إدانته، سينال جزاءه".

وأكد ميقاتي أن "البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة".

ولم تحدّد قوة اليونيفيل، في بيانها، ما جرى بالتحديد، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن عربتين مدرعتين وعلى متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجهها إلى بيروت.

وأفاد مصدر قضائي أن الآلية "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي خلف المقود "اخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى إلى "وفاته على الفور".

وارتطمت العربة إثر ذلك "بعامود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، وفق المصدر الذي أشار إلى أن الأجهزة الأمنية "تطارد" أشخاصا يُشتبه بتورطهم في الحادثة.

وطلبت قوّة اليونيفيل من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي الحادثة، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحفيين.

وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل لصحفيين، أمام مقر القوة في الناقورة في جنوب لبنان "الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل وفي تقديم الجناة للعدالة".

وأضاف أن "التحقيقات جارية.. لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل (...) يعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا في جنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق".

وأكد تيننتي أن عمليات اليونيفيل ودورياتها مستمرة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
تدهور حاد بالظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان
لبنان: التعدي على «اليونيفيل» لن يمر دون محاسبة
المصدر: وكالات
لبنان
قوات اليونيفيل
نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
زلزال متوسط القوة يضرب جنوب تكساس
عربي ودولي
زلزال متوسط القوة يضرب جنوب تكساس
اليوم 09:34
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
عربي ودولي
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
اليوم 09:27
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
اليوم 09:24
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
الإمارات
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
اليوم 00:39
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا
اليوم 00:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©