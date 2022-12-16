ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
16 ديسمبر 2022 17:19
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن التحقيقات مستمرة لمحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عنصر إيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان.
وقُتل عنصر إيرلندي (23 عاماً) من قوّة اليونيفيل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة "العاقبية"، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان.
يحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الإيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا.
والتقى ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزف عون، صباح اليوم الجمعة، القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو في مقره في مدينة الناقورة في جنوب لبنان.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، إثر اللقاء، إن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً (...) ومن تثبت إدانته، سينال جزاءه".
وأكد ميقاتي أن "البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة".
ولم تحدّد قوة اليونيفيل، في بيانها، ما جرى بالتحديد، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن عربتين مدرعتين وعلى متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجهها إلى بيروت.
وأفاد مصدر قضائي أن الآلية "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي خلف المقود "اخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى إلى "وفاته على الفور".
وارتطمت العربة إثر ذلك "بعامود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، وفق المصدر الذي أشار إلى أن الأجهزة الأمنية "تطارد" أشخاصا يُشتبه بتورطهم في الحادثة.
وطلبت قوّة اليونيفيل من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي الحادثة، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحفيين.
وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل لصحفيين، أمام مقر القوة في الناقورة في جنوب لبنان "الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل وفي تقديم الجناة للعدالة".
وأضاف أن "التحقيقات جارية.. لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل (...) يعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا في جنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق".
وأكد تيننتي أن عمليات اليونيفيل ودورياتها مستمرة في المنطقة.