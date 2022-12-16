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مسؤول يدعو أوروبا إلى الاعتماد على الذات في الدفاع

صواريخ "باتريوت" الأميركية المتطورة
16 ديسمبر 2022 16:39

دعا الرئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء الأسلحة بشكل مشترك لإعادة ملء المخزونات بعد إمداد أوكرانيا، محذرة من أن الولايات المتحدة ربما لا تتمكن دوما من حماية أوروبا من التهديدات.

وأوضح ييري سديفي، الرئيس التنفيذي للوكالة أن الأزمة في أوكرانيا "تظهر أوجه القصور في قدراتنا".

والوكالة هي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي وتساعد حكومات التكتل على تطوير قدراتها العسكرية.

وأضاف سديفي أن الوكالة تجري محادثات مع شركات الأسلحة الأوروبية حول تعزيز الإنتاج، بالإضافة إلى محادثات مع دول حول التكاتف معا لشراء العتاد والذخيرة.

وقال "المهم في ذلك هو أن نستطيع، في الاتحاد الأوروبي، أن نصبح موثوقين في تقديم الأمن لحماية مواطنينا"، وحث الدول على الانتباه إلى دعوات الولايات المتحدة للاستثمار في الدفاع.

وأضاف "من المحتوم اشتراك الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وألا تستطيع توفير بعض الإمكانيات الأساسية مثل الجسور الجوية الاستراتيجية، وطائرات الاستطلاع، والصواريخ دقيقة التوجيه، والدفاعات الجوية".

وتخطى إنفاق الدفاع الأوروبي 200 مليار يورو لأول مرة في 2021، مرتفعا بنسبة ستة بالمئة عن العام السابق، وهو الأقوى منذ بدأت المنطقة تعزيز الإنفاق العسكري في 2015.

ويفيد تقرير، صدر عام 2020 عن البرلمان الأوروبي، بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، سيكافح الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه، مفتقرا إلى الاستخبارات وطائرات الاستطلاع ودفاعات الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الغواصات والسفن البرمائية.

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المصدر: رويترز
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