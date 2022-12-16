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«الصحة العالمية» تحذّر من نفاد مخزون هذا اللقاح

مركز لعلاج المصابين بالكوليرا في هايتي
16 ديسمبر 2022 16:22

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته «فارغ أو منخفض للغاية حاليا»، وذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة أن معدلات الوفيات العالمية في ازدياد وأن نحو 30 دولة حول العالم أفادت برصد بؤر تفش للكوليرا هذا العام، ويزيد هذا على العدد المعتاد سنويا بمقدار الثلث.

وقال الدكتور فيليب باربوزا رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية «لم يعد لدينا لقاحات. تواصل مزيد من الدول طلب (اللقاحات) وهذا تحد كبير».

وكان يشير إلى المخزونات التي تحتفظ بها مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات والتي تديرها منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون. وبشكل اعتيادي، تتيح المجموعة نحو 36 مليون جرعة سنويا. ودفع نقص جرعات اللقاح منظمة الصحة العالمية بالفعل إلى التعليق المؤقت لاستراتيجية التلقيح القياسي المؤلف من جرعتين في أكتوبر.

وقال باربوزا إن جزءا من النقص يُعزى إلى قرار من مُصنّع بتعليق الصادرات، دون أن يقدم تفاصيل. وأضاف أن أحد المُصنّعين يخطط لبدء الإنتاج ولكن ذلك سيستغرق «بضعة أعوام».

تنتقل عدوى الكوليرا عبر الطعام أو المياه الملوثين بها ويمكنها التسبب في إسهال حاد. ويعاني كثيرون من أعراض معتدلة ولكنها قد تتسبب في الوفاة خلال ساعات إن لم تُعالج.

وأضاف باربوزا «من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يموت الناس من مرض معروف للغاية ومن السهل جداً علاجه».

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