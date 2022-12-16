صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، في إشارة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر على البلاد. وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة عبر تطبيق تيليجرام "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية، ابقوا في الملاجئ".
وأفاد فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا برصد ما يصل إلى 60 صاروخا روسيا متجهة إلى المجال الجوي الأوكراني. وكتب على تيليجرام "جزء منها فوق شمال أوكرانيا بالفعل".
وشنت روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر، مما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي في شتى أنحاء البلاد.