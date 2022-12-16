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سول وواشنطن تتعهدان بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية

سول وواشنطن تتعهدان بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية
16 ديسمبر 2022 10:49

 أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مؤخرا في واشنطن مشاوراتهما السادسة بشأن السياسة الإلكترونية لبحث سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الجانبين أعادا التأكيد على التزامهما بمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تشكلها كوريا الشمالية.

وذكر البيان: "أن المشاركين استكشفوا طرقا جديدة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للترويج لإنترنت مفتوح وقابل للعمل البيني وآمن وموثوق به وفضاء إلكتروني مستقر".

وتابع البيان أن الدولتين أعادتا تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها بيونج يانج لتوفير عائدات عبر الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من أجل دعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

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المصدر: وكالات
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