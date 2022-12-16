بيرو.. المحكمة العليا تقرر حبس الرئيس كاستيو 18 شهراً
بيدرو كاستيو
16 ديسمبر 2022 10:59
أعلنت المحكمة العليا في البيرو الخميس أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة «العجز الأخلاقي». بعد محاولته حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق. وكانت المحكمة العليا أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام. واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من ديسمبر الجاري حين حاول كاستيو (53 عاماً) حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب "العجز الأخلاقي".