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كوريا الشمالية تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"
كوريا الشمالية تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"
16 ديسمبر 2022 09:02
ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن بيونج يانج أجرت اختبارا على محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية.
ووفقا لبيان باللغة الإنجليزية نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء المركزية الرسمية جرى الاختبار يوم الخميس تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.
وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "لقد وفر هذا الاختبار المهم ضمانة علمية تكنولوجية مؤكدة لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".
وتابع التقرير أن كيم أعطى "تشجيعا حارا" للعلماء والفنيين المشاركين، "معربا عن توقعه بصنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، تجري كوريا الشمالية تجارب صاروخية بوتيرة عالية بشكل غير معتاد منذ نهاية سبتمبر الماضي.
ويخشى المراقبون من أن تكون بيونج يانج على وشك إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.
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