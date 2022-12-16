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قتلى في إنهيار أرضي بماليزيا

قتلى في إنهيار أرضي بماليزيا
16 ديسمبر 2022 08:51

 قتل مالا يقل عن ثمانية أشخاص بعد أن ضرب إنهيار أرضي منطقة تخييم في ماليزيا اليوم الجمعة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الماليزية عبر تويتر إنه تم إنقاذ 53 شخصا من الانهيار الأرضي. وأضافت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن نحو 90 شخصا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة (1900 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش ).

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم سيتوجه إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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