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الأردن: مقتل ضابط شرطة كبير باشتباكات بمدينة معان

أرشيفية
16 ديسمبر 2022 08:32

قُتِل ضابط كبير في الشرطة الأردنية، الخميس، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الحسينية في محافظة معان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مديرية الأمن العام قولها إنها تنعى "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضافت: "وإذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح، فإنها تؤكد أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وشددت مديرية الأمن العام على أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

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