ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا
ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين لبحث الأزمة في أوكرانيا
16 ديسمبر 2022 08:20
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أنّه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث وإيّاه في عمليات القصف والغارات بالمسيّرات التي تشنّها القوات الروسية في أوكرانيا بالإضافة إلى أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمّة أوروبية عقدت في بروكسل إنّ "المسألة الأكثر إلحاحاً اليوم هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيّرات". وأضاف "أعتزم الاتّصال بالرئيس بوتين بشأن هذا الموضوع لأنّه من الواضح جدّاً أنّ هذه الهجمات تستهدف بنى تحتيّة مدنية ومدنيين أنفسهم". وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "هذه ليست طبيعة العملية الخاصة التي شنّها بوتين في البداية".