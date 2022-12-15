الإمارات: الشعب الأفغاني يتعرض لأسوأ الأزمات الإنسانية

نيويورك (الاتحاد)

استضافت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البرازيل أمس الأول، اجتماعاً لأعضاء مجلس الأمن الدولي استمعوا خلاله لإحاطات من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، حول مدى تأثير القرار 2615 على تقديم المعونة للشعب الأفغاني الذي يتعرض لأحد أسوأ الأزمات الإنسانية حول العالم.

وأشارت الإحاطات إلى أن أفغانستان تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وثلثي سكانها يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام القادم،

حيث تدخل البلاد عامها الثالث على التوالي من ظروف شبيهة بالجفاف والسنة الثانية من التدهور الاقتصادي.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن 28.3 مليون أفغاني سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2023، بزيادة من 24.4 مليون خلال العام الحالي و18.4 مليون في عام الماضي.

وأشارت الإحاطات إلى أن المحرك الرئيس للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان هو المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه 20 مليون شخص الجوع الحاد، بما في ذلك 6 ملايين شخص في مستويات الطوارئ.