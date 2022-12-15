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الجيش السوري يضبط ذخائر ويداهم أوكاراً لـ «داعش» في دير الزور

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية)
16 ديسمبر 2022 01:42

دمشق (الاتحاد)

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عثر الجيش السوري على نفق كان يستخدمه تنظيم «داعش» في ريف ديرالزور الشرقي يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة وكتباً ومعدات مختلفة.
وتمكنت قوات الجيش المنتشرة في ريف دير الزور الشرقي من العثور على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة لفلول التنظيم الإرهابي في المنطقة.
وأكد مصدر عسكري أن الجهات المختصة خلال عمليات البحث والتحري وبالتعاون مع الأهالي في المنطقة تمكنت من العثور على نفق كان يستخدمه تنظيم «داعش» يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة وكتباً ومعدات مختلفة تمت مصادرتها.
وتأتي هذه العملية في إطار متابعة العمليات العسكرية التي يقودها الجيش السوري في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في بادية دير الزور.
وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا في 11 نوفمبر، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تم تحييد 24 مسلحاً، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.

الجيش السوري
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داعش
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