أميركا تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

أصدر الأرشيف الوطني الأميركي، الخميس، مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون إف كينيدي في نوفمبر 1963. وقال الأرشيف إنه تم نشر ما مجموعه 12,879 وثيقة لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وأضافت أن 97 في المئة من السجلات، ما مجموعه حوالى خمسة ملايين صفحة، موجودة لدى الأرشيف قد نشرت. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة، إن عددا "محدودا" من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر. وأضاف أن "مواصلة التأجيل المؤقت للنشر العلني لمثل هذه المعلومات ضروري للحماية من ضرر لا يمكن تحديده للدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية".

المصدر: وكالات