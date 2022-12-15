الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق وإيران يتبادلان رفات 49 جندياً

العراق وإيران يتبادلان رفات 49 جندياً
16 ديسمبر 2022 01:45

بغداد (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
العراق.. اتساع الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل
السوداني: ملتزمون بمواجهة الإرهاب

تبادل العراق وإيران تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس رفات 49 جندياً فقدوا إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988). وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن العراق سلم الجانب الإيراني رفات 29 جندياً إيرانياً عثر عليهم في العراق، فيما تسلم من إيران رفات 20 جندياً عراقياً عثر عليهم في إيران جميعهم مجهولو الهوية باستثناء واحد منهم معلوم الهوية. وأوضحت أن عملية التبادل تمت في منفذ (زرباطية) الحدودي وسط البلاد استناداً إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في عام 2008 وتحت إشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتبادل البلدان بين الحين والآخر الرفات التي يعثر عليها في أراضيهما لجنود سقطوا في حرب الثماني سنوات على طول الحدود المشتركة.

العراق وإيران
العراق
إيران
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الحرب الإيرانية العراقية
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©