العراق وإيران يتبادلان رفات 49 جندياً

بغداد (الاتحاد)

تبادل العراق وإيران تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس رفات 49 جندياً فقدوا إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988). وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن العراق سلم الجانب الإيراني رفات 29 جندياً إيرانياً عثر عليهم في العراق، فيما تسلم من إيران رفات 20 جندياً عراقياً عثر عليهم في إيران جميعهم مجهولو الهوية باستثناء واحد منهم معلوم الهوية. وأوضحت أن عملية التبادل تمت في منفذ (زرباطية) الحدودي وسط البلاد استناداً إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في عام 2008 وتحت إشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتبادل البلدان بين الحين والآخر الرفات التي يعثر عليها في أراضيهما لجنود سقطوا في حرب الثماني سنوات على طول الحدود المشتركة.