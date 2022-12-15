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الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية

لحظة إطلاق الصاروخ الهندي
16 ديسمبر 2022 01:20

أجرت الهند تجربة إطلاق صاروخ باليستي، بعيد المدى، يمكنه حمل رأس حربية نووية.

ونقلت وسائل إعلام عن برالهاد جوشي، الوزير في الحكومة الهندية قوله، عبر تويتر "سيضيف الصاروخ قيمة عظيمة للدفاع، وسيعزز الأمن القومي إلى نطاق أعظم"، حيث إنه يستطيع قطع أكثر من 5400 كيلومتر (3355 ميلا).

وأجريت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "أنجي 5"، الأربعاء، من جزيرة أبو الكلام قبالة ساحل أوديشا، شرقي الهند.

ويسمح مدى الصاروخ، باستهداف مدن رئيسية في المنطقة. وصدر تحذير قبل إجراء التجربة، للطيارين قبل أسابيع، بحسب البروتوكول.

 

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المصدر: د ب أ
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صاروخ باليستي
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