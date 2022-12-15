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واشنطن: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ«القاعدة»

واشنطن: 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ«القاعدة»
16 ديسمبر 2022 01:47

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الولايات المتحدة، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي باليمن.
وقالت السفارة الأميركية باليمن في حسابها على تويتر: إن «برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي يتبع الخارجية الأميركية، يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري». وأضافت السفارة أن «البنا قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية»، دون تفاصيل. وينشط تنظيم «القاعدة» بين فترة وأخرى بمناطق عدة في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية. كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة بطائرات دون طيار ضد عناصر «القاعدة» في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

القاعدة
تنظيم القاعدة
أميركا
السفارة الأميركية في اليمن
وزارة الخارجية الأميركية
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