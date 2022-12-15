المحكمة العليا في طرابلس ترفض «دستورية بنغازي»

حسن الورفلي (بنغازي)

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا بالإجماع، أمس، استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها العاصمة طرابلس، ما يعني رفض قانون أقره مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

وقالت المحكمة العليا، إن «جمعيتها العمومية اجتمعت الخميس وناقشت باستفاضة كتاب مجلس النواب الوارد للمحكمة في 30 نوفمبر الماضي، والقاضي بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي».

كما ناقشت الجمعية العمومية للمحكمة، الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.

في الختام، قررت المحكمة بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

ووفق مقترح مقدم من رئيسه عقيلة صالح أقر مجلس النواب في 6 ديسمبر الجاري، قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً يعينهم النواب في أول تشكيل لها، وتكون بديلاً عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.

وتتخوف أطراف ليبية من أي قرارات تؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الفرقاء الليبيين وتدفع بالسلطة القضائية في أتون الصراعات السياسية، وذلك بعد سنوات من صمود السلطة القضائية عن محاولات الاستقطاب السياسي بين الفرقاء في ليبيا.

وأكد الدكتور محمد الفلاح عميد كلية الحقوق السابق في جامعة بنغازي لـ«الاتحاد» أن قرار المحكمة العليا ملزم للسلطة التشريعية لأنه استمد قوته من موافقتها، محذراً من ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة» عن إجراء الانتخابات الليبية حال تنظيمها في البلاد.

ووصف الدكتور الفلاح قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الليبية في ظل الوضع الراهن الهش بـ«غير ذي جدوى»، باعتبار أن المسيطر على الوضع في العاصمة طرابلس ويرسم السياسات العامة للدولة «منظومة خارجة عن القانون» تصعب ظروف عمل الدائرة الدستورية.