تعز.. حصار «حوثي» يعرقل السلام

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

8 سنوات متواصلة، ومدينة تعز تئن تحت حصار خانق من ميليشيات الحوثي الإرهابية رغم المساعي الأممية والدولية لرفع الحصار وفتح الطرق.

وفاقم تعنت الميليشيات الإرهابية من المعاناة الإنسانية للسكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والكهرباء والمياه والوقود خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وحذر نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن دييغو زوريا، الذي زار تعز مؤخراً، من أن أهالي المدينة يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الضرورية ويستحقون الكثير من الدعم بعد 8 سنوات من الحصار، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون تحمل أسعار المياه التي تأتيهم في صهاريج، والمحطات بلا وقود، والمدارس مدمرة، والمستشفيات بلا كهرباء، والهجمات المسلحة تقطع الطرق المؤدية إلى المدينة.

واعتبر الناشط الحقوقي اليمني فهمي الزبيري أن ميليشيات الحوثي تطبق حصارها الجائر والظالم على المدنيين في تعز، مشيراً إلى أن المعاناة والوضع الإنساني يزدادان سوءاً مع صعوبة وصول المساعدات مما تسبب في ارتفاع الأسعار التي انعكست على الحالة الاقتصادية.

ووصف الناشط الحقوقي اليمني في تصريح لـ«الاتحاد» الموقف الدولي بـ«المخجل» لأنه يتعاطى بشكل ناعم مع الميليشيات، ولم يتخذ مواقف جادة للضغط عليها، وتصنيفها جماعة إرهابية، مشدداً على أهمية تحديد المتورطين في جرائم التجويع والحصار وفرض عقوبات دولية عليهم. وجدد الزبيري مطالبته المجتمع الدولي بدعم المجلس الرئاسي اليمني والحكومة لحسم المعركة عسكرياً، مؤكداً أن هذا هو الطريق الصحيح لإنقاذ الشعب اليمني وطرق الملاحة الدولية من تهديدات الحوثيين.

من جانبه، وصف المحلل السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي لـ«الاتحاد» حصار مدينة تعز بأنه تصرف مفضوح من قبل الميليشيات الإرهابية، حيث تقوم بمنع إدخال كافة متطلبات سبل العيش.