الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تعز.. حصار «حوثي» يعرقل السلام

طرق رملية خطيرة تعتبر شريان الحياة لأهالي تعز بسبب الحصار (أرشيفية)
16 ديسمبر 2022 01:45

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
اليمن.. 2668 انتهاكاً حوثياً للقطاع الطبي في مأرب
«الحوثي» يبتز الإعلام لنشر توجهاته الإرهابية والطائفية

8 سنوات متواصلة، ومدينة تعز تئن تحت حصار خانق من ميليشيات الحوثي الإرهابية رغم المساعي الأممية والدولية لرفع الحصار وفتح الطرق.
وفاقم تعنت الميليشيات الإرهابية من المعاناة الإنسانية للسكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والكهرباء والمياه والوقود خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وحذر نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن دييغو زوريا، الذي زار تعز مؤخراً، من أن أهالي المدينة يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الضرورية ويستحقون الكثير من الدعم بعد 8 سنوات من الحصار، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون تحمل أسعار المياه التي تأتيهم في صهاريج، والمحطات بلا وقود، والمدارس مدمرة، والمستشفيات بلا كهرباء، والهجمات المسلحة تقطع الطرق المؤدية إلى المدينة.
واعتبر الناشط الحقوقي اليمني فهمي الزبيري أن ميليشيات الحوثي تطبق حصارها الجائر والظالم على المدنيين في تعز، مشيراً إلى أن المعاناة والوضع الإنساني يزدادان سوءاً مع صعوبة وصول المساعدات مما تسبب في ارتفاع الأسعار التي انعكست على الحالة الاقتصادية.
ووصف الناشط الحقوقي اليمني في تصريح لـ«الاتحاد» الموقف الدولي بـ«المخجل» لأنه يتعاطى بشكل ناعم مع الميليشيات، ولم يتخذ مواقف جادة للضغط عليها، وتصنيفها جماعة إرهابية، مشدداً على أهمية تحديد المتورطين في جرائم التجويع والحصار وفرض عقوبات دولية عليهم. وجدد الزبيري مطالبته المجتمع الدولي بدعم المجلس الرئاسي اليمني والحكومة لحسم المعركة عسكرياً، مؤكداً أن هذا هو الطريق الصحيح لإنقاذ الشعب اليمني وطرق الملاحة الدولية من تهديدات الحوثيين.
من جانبه، وصف المحلل السياسي اليمني عبدالملك اليوسفي لـ«الاتحاد» حصار مدينة تعز بأنه تصرف مفضوح من قبل الميليشيات الإرهابية، حيث تقوم بمنع إدخال كافة متطلبات سبل العيش.

تعز
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
شعار موقع "تويتر"
دنيا
"تويتر" يثير جدلا بعد تعليق حسابات صحفيين
اليوم 18:06
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©