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اليمن.. 2668 انتهاكاً حوثياً للقطاع الطبي في مأرب

أرشيفية
16 ديسمبر 2022 01:42

عدن (الاتحاد)

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كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 2500 انتهاك بحق الكوادر والمرافق الطبية بمحافظة مأرب منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية. وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية ضد المنشآت والكوادر الطبية أثناء الفترة ذاتها بلغت 2668 حالة انتهاك تنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاختطاف، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 600 شخص من الرعاية الصحية. وأشار إلى أن حالات الاستهداف للمنشآت الطبية بلغت 134، تضررت منها كلياً 16 منشأة طبية، فيما تعرضت 34 أخرى لتدمير جزئي. ولفت التقرير إلى أن استهداف الميليشيات الإرهابية لهذه المرافق والمنشآت الطبية بالطيران المسير والصواريخ المتنوعة أدى إلى مقتل 53 شخصاً جميعهم من العاملين في هذه المنشآت المستهدفة، وإصابة 86 آخرين.

ميليشيات الحوثي
اليمن
ميليشيات الحوثي الإرهابية
مأرب
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