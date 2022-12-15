الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات تاسعة على روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث إلأى بعض المسؤولين الأوروبيين
16 ديسمبر 2022 01:11
قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء في التكتل اتفقت، الخميس، على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي «إجراء مكتوباً» بحلول ظهر الجمعة.
وقال أحد الدبلوماسيين «تم الاتفاق على العقوبات. الإجراء المكتوب بحلول ظهر غد».
كانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه في 7 ديسمبر الجاري، مقترحة إضافة حوالى 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.
كما أوصت بروكسل بحظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي، وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري، عبر استهداف المواد الكيميائية وعوامل الأعصاب والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
واقترحت أيضاً حظر تصدير مكونات تصنيع الطائرات من دون طيار إلى روسيا، وكذلك تعليق أربع وسائل إعلام روسية جديدة متهمة بالمشاركة في الدعاية.
تم التوصل إلى اتفاق على هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بالإجماع بين سفراء الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل على هامش قمة القادة الأوروبيين.
وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، على موقع «تويتر»، إنه سيتعين الآن الموافقة عليها بموجب إجراء مكتوب من دون إعطاء تفاصيل على الفور بشأن ما وافقت عليه الدول.